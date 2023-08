Tour Poitou-Charente : une victoire norvégienne pour cette 37e édition

Tout s'est joué dans les derniers instants de la course ! Lors de cette quatrième et dernière étape du Tour Poitou-Charente, entre Moncoutant et Poitiers, le leader Norvégien Sorren Waerenskjold (Uno-X Pro) a réussi à conserver son avance au général sur le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Il termine ainsi sur la plus haute marche du podium.

En franchissant la ligne en première position à l'issue du sprint, à l'arrivée aux Couronneries, le Français Marc Sarreau (AG2R Citröen) s'est, quant à lui, offert une nouvelle victoire d'étape. L'an passé, il avait remporté deux étapes sur le tour. De son côté, le coureur Poitevin Valentin Ferron (Total Energies) se classe 10e du classement général.

Cette 37e édition est désormais terminée, les yeux sont déjà rivés sur l'année prochaine. À partir de l'édition 2024, la troisième étape sera transformée. Il n'y aura plus de course le matin avant le contre-la-montre. Mais la distance du contre-la-montre va passer de 22 à 35 kilomètres. Une manière pour les organisateurs de limiter les étapes et les transferts d'un point à un autre, dans une optique plus éco-responsable.

Autant d'ajustements nécessaires, mais il n'aura pas de changement majeur, assure Alain Clouet, le directeur du Tour, qui espère malgré tout conserver l'engouement autour de l'événement. "Aujourd'hui, on ne peut pas le faire évoluer sur le plan sportif. On n'a pas les moyens financiers. On fait notre possible pour obtenir au départ les meilleurs coureurs pour attirer le public. Mais on ne peut pas faire plus. On essaie de maintenir le Tour comme il est. Et on remercie les collectivités qui nous soutiennent". Ce vendredi à Poitiers, plusieurs centaines de personnes sont venus encourager les coureurs à l'arrivée.