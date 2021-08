A la surprise générale, le néo-pro Jason Tesson (Saint-Michel Auber 93) a remporté ce mercredi le sprint final dans les rues de Ruffec en Charente lors de la 2ème étape du TPC. Il coiffe sur le fil l'Italien Elia Viviani (Cofidis) et le Belge Sean de Bie (Bingoal).

Tour Poitou-Charentes, 2ème étape : Jason Tesson, envers et contre tous à Ruffec

Jason Tesson continue de prendre de la bouteille... à toute vitesse. Pour sa première saison chez les pros, le coureur angevin passé par la formation Sojasun n'en finit pas de surprendre. Après un Top 10 en juillet sur le Grand Prix de Pérenchies (6ème) et un top 5 lors de la première étape du Tour de l'Ain, il vient de signer sa première victoire, à seulement 23 ans, lors de la 2ème manche du TPC, 193 km entre Parthenay et Ruffec.

Et il y a fort à parier qu'elle restera graver longtemps dans sa mémoire puisque le sprinteur de Saint-Michel Auber s'est imposé devant un vétéran de la spécialité... Un certain Elia Viviani, privé pour quelques centimètres d'un doublé sur ce TPC 2021. L'Italien, tombé en début de course, se consolera en regardant le classement général qu'il domine toujours.

L'étape du jour aura été mouvementée et nerveuse avec plusieurs chutes dont une impliquant une dizaine de coureurs lors du dernier quart d'heure et une échappée finalement reprise à 4 km de l'arrivée. Des chutes qui ont conduit à plusieurs abandons. TPC terminé pour Bryan Coquard (B&B Hôtels) ou le rouleur autrichien Matthias Brändle (Israël Start-Up Nation), un des favoris de l'épreuve, transporté à l'hôpital.

Le classement de l'étape

1 Jason TESSON (St-Michel-Auber 93)

2 Elia VIVIANI (Cofidis)

3 Sean DE BIE (Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

4 Anthony TURGIS (Team TotalEnergies)

5 Marc SARREAU (AG2R Citroën Team)

Prochaine étape ce jeudi matin avec la 3ème étape entre Moncontour et Loudun, 109 km. Départ à 9h30. Suivra l'après-midi la 4ème étape avec le contre-la-montre entre Monts-sur-Guesnes et Loudun (23,5 km).