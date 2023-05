"Tous en jaune" à l'occasion du passage du Tour de France 2023 à Limoges

Le compte à rebours de la place Jourdan à Limoges défile à l'approche de l'arrivée de la 8e étape du Tour de France 2023 . Pour la 16e fois et sept ans après leur dernier passage, les coureurs arriveront place Jourdan, le samedi 8 juillet, à l'issue d'une étape de 201 km depuis Libourne, et avant un départ à Saint-Léonard-de-Noblat le lendemain.

"Je ne vais pas décorer mon balcon pour ça"

La ville de Limoges lance les festivités avec différentes animations prévues avant et pendant l'évènement . La municipalité appelle tous les Limougeauds à se parer de jaune pour l'occasion et à décorer leurs fenêtres, balcons, et devantures de boutiques.

Serge n'est pas très enthousiaste, même si c'est un grand amateur du Tour de France. "Je ne vais pas décorer mon balcon pour ça" dit le retraité. Monique, en revanche, fait partie des rares habitants prêts à décorer ses fenêtres pour l'occasion. "J'ai des guirlandes de Noël, des grosses boules, de couleur jaune doré bien sur" énumère-t-elle en montrant du doigt ses deux fenêtres qui donnent sur la place Jourdan.

"On va jouer le jeu"

Les commerçants de la place accueillent l'initiative avec un grand sourire. C'est la journée de l'année à ne pas rater pour eux, "on va jouer le jeu en faisant une déco en rapport avec le Tour de France : des maillots jaunes, un vélo en vitrine…" explique le gérant du tabac Le Vizir.

Au restaurant Le Jourdan, ce sont les serveurs qui porteront le maillot jaune ce jour-là. Le propriétaire du restaurant, Jean Christophe Roger, va même recevoir des sets de table avec les infos pratiques du Tour. "En plus, il y aura un QR code, et c'est très à la mode. C'est une très bonne idée" se réjouit le restaurateur.

Les plus belles villes en jaune seront récompensées en juin par Amaury sport organisation (ASO), l'organisateur du Tour de France.