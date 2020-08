Tous en Selle, le vélo sur grand écran, en tournée avec France Bleu

Tous en selle ! le monde du vélo, c'est quoi ?

C'est une grande soirée, qui proposera à partir de 20h une sélection de films et documentaires issus du monde entier. Les projections se feront en présence des équipes des films, qui viendront témoigner et raconter sur scène les coulisses des tournages. Il y sera question d'aventure, de compétition parfois, de tendance urbaine ou d'outdoor... le vélo sous toutes ses formes. Une soirée qui sera ponctuée par quelques surprises avec des grands noms du vélo...

Huit villes vont ainsi accueillir ce premier tour de France avec à chaque fois toutes les communautés vélo locales mobilisées autour de deux heures de belles images et de rencontres humaines. C'est Vichy, ville de sport et de bien-être, qui accueillera le lancement de la tournée. Puis ce sera au tour de Lyon aux pieds des montagnes et à quelques encablures des cols mythiques. Bordeaux et ses berges dédiées au vélo ainsi que toutes ses pistes en direction de l’océan sera la troisième date, suivie de près par L’Isle Adam pour sa journée du vélo initiée par la mairie.

Samedi 10 octobre, en route pour Strasbourg avec une projection en partenariat avec le Salon du Vélo qui se tiendra tout le weekend au Parc des Expositions. La Rochelle, tout aussi vélo que Strasbourg, nous fera prendre l’air de l’océan et pour terminer en beauté direction le Nord de la France avec une projection exceptionnelle à Hem, l’une des villes mythiques du parcours du Paris-Roubaix avec beaucoup de surprises !

Le calendrier

Mercredi 16 septembre à 20h30 à Vichy au cinéma Etoile Palace

Jeudi 24 septembre à 19h45 à Brignais au CGR

Vendredi 2 octobre à 19h45 à Bordeaux au CGR

Samedi 3 octobre à 20h à L'Isle-Adam à la Scène Adamoise

Samedi 10 octobre à 20h30 à Strasbourg au Star - St Exupéry

Vendredi 16 octobre à 19h45 à La Rochelle au CGR Les Minimes

Jeudi 22 octobre à 20h à Hem au Zéphyr

Jeudi 10 décembre à 20h à Paris au Grand Rex

>>> Réserver vos places sur le site de l'événement

Tous en Selle 2019 - Tous en Selle - DR

Pour qui ?

Que vous soyez passionné de vélo, fan de cinéma ou encore amateur d'une soirée spectacle, Tous en Selle ! est fait pour vous