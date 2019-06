Tout ce qu'il faut savoir sur la Route d'Occitanie 2019

L'épreuve cycliste d'Occitanie se tient du 20 au 23 juin 2019. A la veille du départ, découvrez les coureurs engagés et les quatre étapes en détail. Une course à suivre avec France Bleu.

Occitanie, France

En attendant le passage du Tour de France dans la région Occitanie, la Route d'Occitanie se tient du 20 au 23 juin. France Bleu fait le point sur la course.

Les coureurs engagés

Comme l'an dernier, la Route d'Occitanie réunit 126 coureurs : 7 coureurs dans 18 équipes. Cinq formations World Tour (première division) sont présentes : AG2R-La Mondiale, Groupama-FDJ, EF Education First, Sky et l'équipe Movistar. À 72 heures du début de l'épreuve, la participation d'Alejandro Valverde, vainqueur de l'édition 2018, et actuel champion du monde, était confirmée. Parmi les autres grands noms, on peut également citer le sprinteur Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Retrouvez ci-dessous le détail des équipes et des coureurs engagés.

Quatre étapes en quatre jours

Les quatre étapes de la Route d'Occitanie 2019. - Route d'Occitanie

Jeudi 20 juin : Gignac > Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

Cela fait 14 ans que la course n'était pas revenue en Aveyron. Cette première étape de 175,5 km s'annonce très sélective, avec trois ascensions de deuxième catégorie et un final en montée. Heure de départ 11h50, arrivée estimée à St-Geniez-d'Olt et d'Aubrac à 16h15.

La carte de la première étape de la Route d'Occitanie 2019. - Route d'Occitanie

Vendredi 21 juin : Labruguière > Martres-Tolosane

Cette étape de 187,7 km, avec un dénivelé de 1865 mètres, démarrera à Labruguière à 11h50, pour une arrivée estimée des coureurs à 16h15 à Martres-Tolosane.

Le tracé de la deuxième étape de la Route d'Occitanie 2019. - Route d'Occitanie

Samedi 22 juin : Arreau > Luchon - Hospice de France

Les coureurs s'élanceront à 11h15 d'Arreau, pour une arrivée prévue 173 km plus tard à 16h10 à Luchon.

Le tracé de la 3e étape. - Route d'Occitanie

Dimanche 23 juin : Clermont-Pouyguillès > Clermont-Pouyguillès

Le départ sera donné à 12h35 pour cette étape de 154 km. L'arrivée est estimée autour de 16h26.

Le tracé de la 4e étape. - Route d'Occitanie

La Route d'Occitanie à suivre avec France Bleu