Tout le programme de la 8e manche de coupe du monde de cyclo-cross à Nommay ce dimanche

Dimanche 19 janvier, c'est la 8e et avant-dernière manche de la coupe du monde de cyclo-cross à Nommay dans le Pays de Montbéliard. Plus de 200 coureurs du monde entier seront présents dans le Nord Franche-Comté.

Nommay, France

C'est un rendez-vous de cyclo-cross désormais incontournable dans le Nord Franche-Comté. Dimanche 19 janvier, Nommay dans le Pays de Montbéliard accueille la 8e et avant-dernière manche de la coupe du monde de cyclo-cross 2019-2020. C'est la 6e fois que l'événement aura lieu sur la base de loisirs de Brognard, la 12e fois dans le Nord Franche-Comté.

Le programme en chiffres

4 : c'est le nombre d'épreuves prévues dimanche

10h-10h40 : Juniors hommes

11h20-12h10 : Espoirs hommes ( moins de 23 ans)

13h30-14h15 : Elite dames

15h-16h05 : Elite hommes

50: c'est le nombre minimum de participants dans chacune des catégories. Le chiffre varie entre 50 et 65 coureurs.

2.6: c'est la longueur du circuit en kilomètre.

300: c'est le nombre de bénévoles impliqués dans l'organisation de l’événement

103 : c'est le nombre de pays où cette course est retransmise à la télévision

10.000 : c'est le nombre de spectateurs attendus sur cet événement à Nommay

Absence confirmée de deux favoris

Les organisateurs du cyclo-cross de Nommay promettent ce dimanche que la course reine à 15h sera "homogène, plus ouverte et donc spectaculaire", malgré l'absence de deux favoris dans la catégorie élite homme. Il s'agit du Néerlandais Mathieu Van der Poel, champion du monde en titre, et petit fils du regretté cycliste français Raymond Poulidor. Le Belge Wout Van Aert, vainqueur d'étape pendant le Tour de France l'an dernier sera lui aussi absent.

Le 21 janvier 2018, le Néerlandais Mathieu Van der Poel a remporté l'épreuve à Nommay. Il avait salué à son arrivée son grand-père Raymond Poulidor. © Maxppp - Simon Daval

Dix-huit Belges seront au départ de la course notamment. Il y aura également huit Français. Parmi eux, le Vosgien Steeve Chainel champion de France en 2018 et le Doubien Damien Mougel.