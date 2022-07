Tour de France : "La gangrène se propage vite", le Mayennais Marc Madiot favorable à une bulle sanitaire

Départ de la 9ème étape du Tour de France ce dimanche 10 juillet et déjà trois coureurs ne prendront pas le départ à cause de la Covid-19. Deux ont été testés positifs samedi soir et ce dimanche matin on apprend que Guillaume Martin, le leader de l'équipe Cofidis, l'est aussi.

Retour d'une bulle sanitaire ?

La plupart des équipes réclament le retour d'une bulle sanitaire pour protéger au maximum le peloton, comme le Mayennais Marc Madiot, manageur de la Groupama-FDJ. "_On est dans une situation beaucoup plus délicate que ces deux dernières année_s, reconnaît-il. Parce que ces deux dernières années, il y avait une incertitude, une angoisse chez tout le monde. Tout le monde faisait attention. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'obligation, pour la la population, il n'y a plus de règles, ce qui est logique et normal. Mais nous, on est dans un truc ou si nous pensons positif, ils rentrent à la maison. C'est ce que j'appelle la gangrène maintenant. Mais quand la gangrène est là, elle se propage vite."

Le peloton part d'Aigle en Suisse ce dimanche midi avant de rentrer en France à l'arrivée à Châtel en Haute-Savoie, une étape longue de 192,9 km. Une journée de repos est ensuite prévu ce lundi 11 juillet.