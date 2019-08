TPC: et à la fin c'est un sprinteur français qui gagne

Favori, Christophe Laporte (Cofidis) a remporté au sprint la 1ère étape du Tour du Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine disputée mardi entre Niort et Rochefort-sur-Mer sur 188,9 km, endossant du même coup le maillot blanc de leader.

Une échappée qui a compté jusqu'à douze minutes d'avance à mi-course sur les routes accidentées des Deux-Sèvres a animé le début d'étape. Le trio de fuyards était composé du Néerlandais Marco Minnaard (Wanty), de l'Espagnol Garikoitz Oiarbide (Euskadi Basque Country) et du Belge Kenny Molly (Wallonie-Bruxelles), mais comme on pouvait s'y attendre, l'échappée n'a pu résister face au vent au retour du peloton emmené par la Cofidis et Total Direct Energie.

Un train Cofidis, qui a propulsé le sprinteur maison Christophe Laporte comme vainqueur de cette première étape du Tour du Poitou-Charentes disputée entre Niort et Rochefort-sur-Mer sur 188,9 km. Le sprinteur français endosse du même coup le maillot blanc de leader. Favori de l'épreuve, Laporte, qui avait abandonné en juillet sur les routes du Tour de France, s'est rassuré sur sa forme après sa rentrée en demi-teinte sur l'Artic Race.

Mercredi, la 2e étape mènera les coureurs de Rochefort-sur-Mer à Aigre sur 168,1 km.