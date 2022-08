Transplanté d'un rein, il va participer aux 24 heures vélos au Mans

Le principe des 24 heures vélos du Mans (Sarthe) ? Par équipe de huit, faire le plus de kilomètre en vingt-quatre heures. Un défi que Christophe Gaborit s'apprête à relever avec son équipe. Même s'il ne vise pas la première place

Faire passer un message

"On ne va pas faire des exploits", explique-t-il, car bien qu'ils fassent régulièrement du sport, ils sont tous transplantés. Christophe Gaborit, pour sa part, à reçu un rein il y a sept ans. "J'ai toujours fait un peu de sport. Et lorsqu'on a découvert ma maladie, il y a très longtemps, je ne savais pas combien de temps j'allais pouvoir garder mes reins propres. Mais je me suis dit : si je fais du sport, si j'ai une hygiène de vie, ensuite il y aura le donneur, le chirurgien, on met toutes les chances de notre côté pour que cela se passe bien."

Le but pour Christophe Gaborit est son équipe est de relayé le message de l'association dont ils font partie : Trans-Forme. C'est une association permettant aux transplantés et dialysés de faire du sport et de relever des défis dans toute la France. Et surtout, de sensibiliser au don d'organe. "Le message, il est de dire : ça va, vous avez donné vos organes à quelqu'un qui en prend soin, qui fait du sport et qui vit tout à fait normalement", poursuit Christophe Gaborit.