Très gros succès pour la Diagonale du Doubs

Énorme succès pour le retour de la Diagonale du Doubs à Saône, près de Besançon. Ils étaient plus de 2.300 participants à venir pour cette 21ème édition. Un dimanche de VTT, de cyclo et de randonnées pédestres. Pour le plaisir de tous !

Des sourires sur les visages après les dizaines de kilomètres parcourus. Qu'ils viennent ici depuis des années ou non, retrouver la diagonale est un réel plaisir pour les participants. On vient en famille ou encore amis. Joël vient pour la 5ème fois, faire du vélo sur route, le fameux cyclo :"C'est que de se retrouver avec les puristes et même tout le monde, c'est un réel plaisir chaque année. Et puis c'est très bien organisé et il faut le dire, le Doubs c'est tellement beau !" Il est accompagné de son fils de 13 ans Gaëtan, qui l'a suivi déjà deux fois sur cette course :"J'aime bien et en plus les gens nous encouragent sur le parcours quand on a un peu de mal".

On croise un peu de tout à l'arrivée. Comme les VTT en tandem.

Gaëtan, devant, première fois sur la Diagonale et Michael, 3ème participation - Fany Boucaud

Les arrivées au compte goutte en fonction de son parcours.

L'arrivée vers 13h à Saône - Fany Boucaud

180 kg de pâtes et 60 kg de comté

Il ne faut pas non plus oublier le ravitaillement et le repas d'après course. Un point stratégique que tient Catherine, bénévole depuis le début de l'aventure : "Là on a 180 kg de pâtes, 60 kg de comté pour le ravitaillement et 100 kg de saucisses aussi pour les points. A la cuisine, il faut aussi compter les invités et les bénévoles donc ce n'est plus 2.300 personnes qu'il faut nourrir mais bien 2.700 personnes et ça fait beaucoup !"

Le repas d'arrivée - Fany Boucaud

Les plateaux préparés à l'avance - Fany Boucaud

Nouveauté cette année : deux randonnées pédestres

285 personnes se sont inscrites aux randonnées pédestres. Il fallait penser à tout le monde. Pour ceux qui ne font pas de vélo et qui doivent attendre, la randonnée est un bon moyen pour passer le temps. Timothée, venu de Mamirolle, a choisi de partir sur la rando de 15 km avec des copines : "C'est vraiment génial, le parcours est top et ça fait plaisir de ne pas attendre les garçons et de pouvoir profiter, nous aussi, des paysages et du beau temps!"

Timothée, (2ème en partant de la droite) a choisi de partir sur la randonnée de 15km avec des amies - Fany Boucaud

Une occasion aussi de découvrir ce qui nous entoure. Après les 8 km de parcours, Catherine est revenue enchantée : "J'habite à Saône est j'ai toujours voulu découvrir le marais. C'est chose faite et je vais sûrement y retourner parce que c'est magnifique."

Les organisateurs de la Diagonale du Doubs ont promis que si l'année prochaine l’événement est encore programmé, les randonnées pédestres le seront aussi.