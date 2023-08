Triple médaillée aux mondiaux de paracyclisme, Heïdi Gaugain bien lancée vers les Jeux paralympiques de Paris

C'est avec une valise bien chargée qu'Heïdi Gaugain a quitté le sale temps de Glasgow. La jeune cycliste mayennaise y a rangé son beau maillot arc-en-ciel décroché en poursuite individuelle au cœur du vélodrome Sir Chris Hoy. Elle a pu y glisser également les trois médailles, de couleur différente (l'or de la poursuite, l'argent de la course en ligne et le bronze du contre-la-montre). Il a aussi fallu faire de la place pour les trois peluches représentant une petite vache écossaise, joli souvenir attribué à chaque lauréat. "J'ai la chance d'avoir remporté une médaille sur chaque épreuve disputée. C'est la récompense de tout le travail accompli avant ces Mondiaux" savoure la jeune cycliste en transit entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas où elle dispute les championnats d'Europe de parayclisme sur route à Rotterdam du 17 au 20 août.

Ces championnats du monde de cyclisme étaient particuliers puisque toutes les disciplines du vélo étaient réunies et les

valides et paracyclistes rassemblés au même endroit. Heïdi Gaugain, licenciée au club de Urt Vélo 64, a ainsi pu savourer, notamment au cœur du vélodrome de Glasgow : "je pense que ce que l'on retient le plus, c'est surtout le public qui était présent. On a jamais connu ça chez les paracyclistes, nous n'avons pas l'habitude de voir autant de monde venir assister à nos épreuves. Il y avait un véritable engouement populaire autour de ces championnats dans la ville. C'est ce que je retiendrai, avec aussi un peu le mauvais (rires) qui était beaucoup présent pendant ces deux semaines."

Un billet pour Paris 2024

Avec un titre en poursuite individuelle et deux médailles sur route, Heïdi Gaugain, née sans avant-bras gauche, a coché toutes les cases pour se qualifier pour les Jeux paralympiques à Paris l'an prochain : "l'idée de Glasgow était de faire une répétition avant les Jeux paralympiques, d'enchaîner les épreuves et de voir comment je peux récupérer entre chaque. On va travailler sur les points négatifs à améliorer et s'appuyer sur les points positifs pour tout reproduire à Paris. On attend la sélection officielle pour affirmer que je suis retenue mais il est vrai que j'ai rempli les critères de sélection."

Pour la jeune championne de Saint-George-sur-Erve, le rêve olympique devrait logiquement devenir réalité dans tout juste un an.