Trois coureurs occitans seront sur le Tour de France

Toutes les équipes ont dévoilé leur sélections, pour la Grande Boucle qui s'élance ce samedi 26 juin de Bretagne. Deux Toulousains seront de la partie, et un Bigourdan.

Ils seront trois, de trois équipes différentes. Trois coureurs occitans participeront au Tour de France 2021, qui démarre samedi à Brest : Anthony Perez, Quentin Pacher, et Bruno Armirail.

Anthony Perez

Le grimpeur toulousain de la Cofidis avait quitté le Tour de France l'an dernier très sérieusement blessé, après une chute contre une falaise sur la route de Sisteron. Il avait dû laisser en chemin son objectif de maillot à pois du meilleur grimpeur. Il devrait repartir avec les mêmes intentions cette année, pour son quatrième Tour.

Quentin Pacher

Après un début de saison volontariste, et un très bon critérium du Dauphiné, le Girondin qui s'est installé à Toulouse devrait encore être à l'attaque sur les routes du Tour de France (son deuxième), pour se glisser dans la bonne échappée. Avec le rêve de gagner une étape.

Bruno Armirail

Le Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre va participer à son premier Tour de France. Coureur polyvalent, il sera un appui de poids en montagne pour David Gaudu, l'espoir de la Groupama-FDJ. Bruno Armirail est aussi véloce dans l'exercice solitaire, puisqu'il vient de terminer deuxième du championnat de France du contre-la-montre, derrière le Tarnais Benjamin Thomas.

Les autres régionaux sur la Vuelta ?

Les autres coureurs régionaux continuent leur saison sur d'autres courses, et pourraient être alignés sur la Vuelta (Tour d'Espagne), le dernier grand Tour de la saison. Notamment Pavel Sivakov, le franco-russe de Saint-Gaudens (Ineos), qui a déjà participé au dernier Giro d'Italia, mais qui avait dû abandonner après une chute, et une blessure à l'épaule. Il pourrait aussi retrouver en Espagne Simon Carr, le franco-britannique de Limoux (EF Nippo), qui lui s'est montré épatant en Italie, et aussi très actif sur la dernière Route d'Occitanie.

Le Tarnais Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team) pourrait lui aussi être désigné pour la Vuelta, s'il revient à sa meilleure forme. Il n'a repris la compétition que début juin, sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenges, et sur la Route d'Occitanie, après deux mois d'arrêt suite à une fracture du pied.

Quant à l'Aveyronnais Alexandre Geniez, lui aussi actif lors de la dernière étape de la Route d'Occitanie à Peyrepertuse, il pourrait participer au Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine, et au Tour du Poitou-Charentes. Son équipe Total Energies n'a pas été invitée par les organisateurs de la Vuelta.