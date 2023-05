Ultracyclisme : Nathalie Baillon s'attaque à la traversée de l'Europe

loading

Cette traversée de l'Europe, Nathalie Baillon l'a en tête depuis 2019 et ses débuts dans l'ultracyclisme (spécialité du cyclisme proposant des épreuves de très longues distances). Une passion pour les longues sorties à vélo qu'elle a découverte en 2018 lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande : "j'aime bien me challenger, et puis il y a le gout de l'aventure, de la découverte" explique la jeune femme, installée à Montbonnot. Très vite, Nathalie Baillon s'est mise à la compétition, avec succès puisqu'elle a déjà remporté plusieurs grandes courses. Cette année, elle a repris le fil de son histoire et tente donc cette traversée de l'Europe.

6.400 kilomètres sans assistance

Entre Tarifa et le Cap Nord, elle est libre de prendre la route qu'elle veut. Pour faire court -si l'on peut dire-, ce sont pas moins de 6.400 km à vélo qui l'attendent. Une aventure qu'elle mènera seule, ou presque. "Je part avec une équipe média qui me suit pour faire un documentaire , mais sinon je suis sans assistance, c'est-à-dire que je dois me débrouiller seule si j'ai un problème mécanique, pareil pour manger, pour trouver où dormir. Personne ne s'occupe de ça pour moi".

Pour battre le record, Nathalie Baillon, qui s'est élancée le jeudi 18 mai, doit mettre moins de 16 jours et 20 heures pour atteindre le Cap Nord. Si elle parcourt 25.000 km par an, elle n'a jamais fait une telle distance d'un seul coup "je n'ai aucune idée de comment cela va se passer, je pense que les trois premiers jours ça va aller, mais après je ne sais pas". Plus habituées aux distances de 1.000 ou 1.500 km, l'Iséroise fait un vrai saut dans l'inconnu, notamment concernant la gestion du sommeil. "D*'habitude quand je sens que je m'endort sur le vélo, je fais une sieste sur le bord de la route avec une couverture de survie et ma doudoune. Là, je suis obligée de dormir et plutôt à l'hôtel. L'objectif c'est de faire 400 km par jour, tout en ayant le temps de dormir 4 heures* ". Parmi les autres inquiétudes de Nathalie Baillon, la gestion de la douleur qui ne manquera pas d'arriver ou encore des questions d'organisation comme ce passage obligé de plusieurs centaines de kilomètres par la Russie.

