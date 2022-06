Un 4e maillot tricolore pour Arnaud Démare ?

La passe de 4 pour Arnaud Démare ? Le sprinteur beauvaisien de la Groupama FDJ sera au départ des championnats de France de cyclisme sur route à Cholet ce dimanche (10h50). Déjà titré en 2014, 2017 et 2020, il pourrait décrocher un quatrième maillot tricolore et égaler ainsi le record de Jean Stablinski. Le Nordiste avait été sacré champion de France en 1960, puis de 1962 à 1964.

En mai dernier, Arnaud Démare avait déjà marqué les esprits sur le Giro en devenant le Français au plus grand nombre de victoires d'étapes sur le tour d'Italie : 3 sur cette édition, 8 en tout, soit plus que Bernard Hinault et Jacques Anquetil.

A Cholet, la carotte sera donc belle pour Arnaud Démare qui se présente clairement en favori de ces championnats de France. Même si physiquement, il a déjà beaucoup donné depuis le début de saison en février. La fatigue l'a par exemple rattrapé la semaine dernière sur la fin de la Route d'Occitanie.

Mais la quête du maillot bleu blanc rouge donne des ailes au Picard. Comme en 2020, lors d'un splendide finish de sprinteur-baroudeur face à Julian Allaphilipe et Bryan Coquard. Pour cette édition 2022 l'arrivée semble promise à un sprinteur après 12 tours de 20 kilomètres soit 240 en tout. Le parcours est très urbain, concentré sur Cholet et sa proche périphérie et ne compte qu'un léger faux plat montant après la ligne de départ et une bosse qui ne devrait poser aucune difficulté loin de l'arrivée.