"Un beau petit chantier !" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La deuxième étape du Tour de France 2021 se déroulera le 27 juin dans les Côtes-d'Armor. Le peloton s'élancera de Perros-Guirec, direction Mûr-de-Bretagne.

Deuxième étape du Tour de France et deuxième tracé en Bretagne ce dimanche 27 juin. Les coureurs se disputeront la victoire au terme de 183,5 km entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne et tenteront de chiper le maillot jaune à Julian Alaphilippe, vainqueur de la première étape.

Le départ sera donné peu après 13 heures. Le peloton traversera ensuite le département des Côtes-d'Armor, en passant par Trébeurden, Lannion ou encore Saint-Brieuc et Plouha.

Cette deuxième étape, de nouveau promise aux puncheurs, sera "un beau petit chantier", d'après le consultant de France Bleu sur le Tour de France, Jean-François Bernard. Elle sera marquée par deux ascensions de la côte du Mûr-de-Bretagne et "va encore être compliquée, surtout qu'on annonce un temps pas très beau", note-t-il. Espérons qu'elle sera moins accidentée que la première, marquée par une importante chute dans le peloton, causée par une spectatrice imprudente.

Le tracé de la deuxième étape

La carte de la deuxième étape. - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

