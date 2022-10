Un Belge remporte Paris / Gien / Bourges, devant deux Français

Arnaud Démare, termine second, devant Bryan Coquard. Il a fallu avoir recours à la photo finish pour départager les deux français.

ⓘ Publicité

Arnaud Démare, second de Paris - Gien - Bourges 2022 (encore une fois) © Radio France - Michel Benoit

Arnaud Démare, second pour la troisième fois (après 2021 et 2013) sur Paris Bourges, s'est fait souffler la victoire à quelques mètres de l'arrivée : " Ce résultat ne baisse pas mes stats en tout cas, mais oui, deuxième encore ! Mon équipe a fait un gros boulot, on avait bien durci la course dans les ascensions des monts. Ca s'annonçait bien pour le sprint final mais Philipsen était bien calé dans ma roue pour la dernière ligne droite. j'ai fait tout le sprint devant mais il a déboîté à moins de 50 mètres de la ligne. C'est comme ça. ! " Arnaud Démare avait terminé deuxième l'an dernier avant de remporter Paris/Tours le dimanche suivant. c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter.

Bryan Coquard, troisième de Paris - Gien - Bourges 2022 © Radio France - Michel Benoit

Il n' pas manqué grand chose non plus à Bryan Coquard pour s'imposer. Deuxième en 2018, le sprinteur de Cofidis, espère bien que Paris Bourges lui sourira un jour : " J'avais de bonnes jambes. Ca a pas mal bagarré, mine de rien. J'aime bien ça, mais quand Philipsen a démarré, je pouvais pas faire grand chose de plus que de rester dans sa roue pour profiter de l'aspiration et essayer de mettre un dernier coup de rein. Cela n'a pas suffit. Je ne désespère pas. J'ai fait de nombreux podiums au tour de Vendée, avant de gagner. J'espère que ce sera pareil ici sur Paris Bourges ! "