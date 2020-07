Un bout d'histoire du cyclisme dans le Puy-de-Dôme est exposé au Panoramique des Dômes

Jusqu'au 20 septembre, au Panoramique des Dômes, une exposition revient sur le coude à coude légendaire entre Poulidor et Anquetil, au sommet du Puy-de-Dôme, en 1964. On y découvre aussi des maillots et des vélos d'époque.