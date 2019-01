Un coureur américain débarque à Laval

Laval, France

Le recrutement semblait bouclé pour l'équipe route DN2 de Laval Cyclisme 53, mais une opportunité s'est présentée. Le coureur américain Thorsten Askervold va porter le maillot rose et chocolat pour la saison 2019. Ce coureur ambitionne de passer professionnel un jour et souhaitait absolument découvrir le cyclisme européen. Sprinteur et pistard à l'origine, Askervold se dirige progressivement vers un profil plus étoffé, style coureur de classique. "Je pense que courir en France va m'aider à grandir en tant que cycliste et j'ai hâte de commencer la saison".

Des origines françaises

Bien qu'installé à Seattle (côte est), Thorsten Askervold possède des origines françaises. Sa grand-mère a représenté la France aux Jeux Olympiques sur les épreuves de patinage de vitesse et son père a été membre de l'équipe de France de natation.