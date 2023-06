Un coureur de Laval Cyclisme 53 sacré champion de France amateur du contre-la-montre

C'est une très très belle performance réalisée par ce jeune coureur de Laval Cyclisme 53. Mathias Ribeiro Da Cruz est sacré champion de France amateur du contre-la-montre. Ce jeudi, aux championnats de France de cyclisme sur route à Cassel dans le Nord, Ribeiro Da Cruz, 22 ans, a signé le meilleur temps de tous les coureurs amateurs sur la distance de 31 kilomètres en 41 minutes et 56 secondes. Au micro de France Bleu Mayenne, Mathias Ribeiro Da Cruz a réagit : "c'est une grosse surprise, je ne réalise pas encore. C'est incroyable pour l'équipe, pour moi, pour mon entraîneur. Avant la course, je partais serein et confiant. Lors de la course, j'ai senti qu'il se passait quelque chose sur la fin du parcours. D'avoir ce maillot tricolore, c'est beaucoup d'émotions"

En comptant les coureurs professionnels, le Lavallois de l'équipe de Nationale 1 Mayenne-VandB-Monbana a réalisé le dixième temps, un performance tout aussi remarquable pour le Toulousain d'origine : "c'est limite aussi beau que le titre. Je n'y croyais pas et je n'y crois toujours pas."

Mathias Ribeiro Da Cruz a débuté le cyclisme en 2020 seulement en prenant sa première licence à Laval. Auparavant, le Toulousain faisait du motocross. Avant ce sacre national, il avait remporté cinq courses contre-la-montre.

Un top 10 pour Clément Davy

Chez les Élites (coureurs professionnels), c'est Rémy Cavagna qui a été sacré. Le coureur de Soudal Quick Step a devancé le tenant du titre, Bruno Armirail (Groupama FDJ). Le Mayennais Clément Davy (Groupama FDJ) a signé le neuvième temps, en terminant à 2'18'' du nouveau champion de France.