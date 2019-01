Un dernier podium pour Francis Mourey qui prend sa retraite sportive

Besançon, France

Moment d'émotion ce dimanche après midi sur le circuit de la Malcombe à Besançon : Francis Mourey, l'enfant du pays, a pris sa retraite sportive sur une 3ème place lors des championnats de France de cyclo-cross.

Sous les acclamations du public, Francis Mourey a franchi la ligne d'arrivée en troisième position.

Francis Mourey 3ème des championnats de France de cyclo - cross #Besancon2019 La victoire est pour Clément Venturini Fabien Canal termine 2ème. Résultats à suivre sur @bleubesanconpic.twitter.com/xVWwNdvjcs — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 13, 2019

Avec Francis Mourey, c'est une véritable légende de la discipline qui tire sa révérence. Les chiffres ne sauraient résumer sa carrière en cyclo-cross mais il suffisent à donner le tournis. A l'heure du bilan, le tout jeune retraité totalise 11 titres de champion de France au total, 9 en élites et deux chez les espoirs, et 12 Coupes de France, mais aussi une place de 3ème aux championnats du monde en 2006 et deux victoires en Coupe du monde.

Malgré toute sa détermination, Francis Mourey n'a pas réussi à refaire son retard sur Fabien Canal et Clément Venturini sur le difficile circuit de la Malcombe. © Radio France - Dimitri Imbert

Même le champion de France en titre, son meilleur ennemi Clément Venturini, à qui Francis Mourey avait soufflé la victoire sur ce même difficile circuit de la Malcombe en 2016, y est allé de son petit hommage : "Ca valorise mon titre, c'est lui qui m'a fait aimer le cyclo-cross, sa carrière est exemplaire, ce qu'il a fait est exceptionnel."

A l'issue de la course, les Franc-comtois étaient eux aussi nombreux à vouloir rendre hommage à leur idole.