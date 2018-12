Un grand Tour à Saint-Palais en 2019, Pau double.

Le Tour d'Espagne était passé par le pays basque nord en 2016 lors d'une étape pyrénéenne entre Urdax-Dantxarinea et l'Aubisque

Bayonne, France

Le parcours du 74e Tour d'Espagne cycliste sera dévoilé mercredi 19 décembre à Alicante, la ville départ. Jusque là, silence. Mais France Bleu Pays Basque est en mesure d'annoncer que la Vuelta 2019 fera un joli détour par la France et notamment les Pyrénées-Atlantiques.

Une première pour Saint-Palais

La petite ville de Saint-Palais accueillera ainsi pour la première fois un grand Tour. La cité de Basse-Navarre, qui accueille depuis 10 ans l'Essor Basque (Elite nationale), sera ville départ d'une étape, a priori le 4 septembre. En suivant le peloton rejoindra Bilbao, la capitale économique du Pays Basque. Reste à savoir si les coureurs parcouront d'une traite les plus de 200 kms qui séparent les 2 villes, ou si la Vuelta fera escale entre les 2, pour une étape de cols depuis Saint-Palais.

Avant cela, le Tour d'Espagne qui s'élancera le 24 août d'Alicante, et fera étape en Andorre, redescendra vers Pau pour une première journée de repos (le 2 septembre) et un contre la montre individuel le 3. Un joli coup pour la cité d'Henri IV, roi de France et de Navarre, qui accueillera également le chrono en solitaire du prochain Tour de France le 19 juillet.

La Vuelta de retour en Iparralde, 54 ans après

Si le dernier passage de la Vuelta dans le département ne remonte qu'à 2 ans avec une étape entre Urdax-Dancharia (à la frontière) et l'Aubisque-Gourette, le Tour d'Espagne n'a plus fait étape en Iparralde (pays basque français) depuis plus de 50 ans. En 1965, Bayonne avait été ville d'arrivée de la 15e étape partie de Pampelune (victoire de Rik Van Looy).

Le lendemain, les coureurs s'étaient élancé de Saint-Pée-sur-Nivelle pour un contre-la-monte individuel de 61 kms, jusqu'à Saint-Sébastien, remporté par Raymond Poulidor. Au classement général, il avait encore une fois terminé deuxième, derrière son coéquipier allemand Rolf Wolfshohl.