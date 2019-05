Un grenoblois s'impose sur le tour d'Italie cycliste : l'exploit de Nans Peters !

Grenoble, France

Il est parti à un peu plus d'une dizaine de kilomètres de l'arrivée et ses compagnons d'échappée ne l'ont plus revu. Nans Peters, 25 ans, aucune victoire chez les professionnels, avait "les jambes" comme on dit dans le jargon du cyclisme. Suffisamment pour résister et s’imposer au terme de la 17e étape de ce tour d'Italie cycliste, sur le stade de biathlon d'Anterselva, bien connu de Martin Fourcade. Malgré un final en côte de plus de cinq kilomètres, il n'a rien concédé sur ses poursuivants, pourtant des noms ronflants du peloton (Conti, Chaves).

Nans Peters, coureur originaire de Grenoble, n'avait encore jamais gagné dans le peloton professionnel. Tout près de la frontière autrichienne, il a signé le deuxième succès français dans ce Giro après celui d'Arnaud Démare. Il était passé de peu à côté de la victoire lors de la 6e étape, sur la route de San Giovanni Rotondo. "Je savais que je ne voulais attaquer qu'une fois, ça a été la bonne", a déclaré tout sourire l'Isérois après avoir passé la ligne en célébrant sa victoire. Très costaud, il l'a emporté avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième de l'étape, le colombien Esteban Chaves.

Au classement général, l'équatorien Richard Carapaz a consolidé son maillot rose de leader.