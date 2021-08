Un médaillé olympique au vélodrome de Bourges pour les championnats de cyclisme sur piste

Depuis samedi 7 août et jusqu'au 14, les tours de pistes s'enchaînent au vélodrome du Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive (Creps) de Bourges. C'est dans cet équipement réputé que se déroulent les championnats de France de cyclisme sur piste. Plus de 250 athlètes participent dans différentes épreuves. Ce mercredi, le vélodrome de Bourges a accueilli un invité pas comme les autres : Florian Grengbo, seulement âgé de 20 ans et déjà médaillé olympique à Tokyo. Il a pu constater sa popularité auprès des passionnés de la discipline lors d'une séance de dédicaces.

"Je ne rêvais pas de faire des dédicaces. Je ne veux pas être un modèle mais inspirer les jeunes. Leur dire que tout est possible", insiste-t-il au micro de France Bleu Berry. "Je voudrais donner des conseils. La transmission, c'est important. Si je peux apporter quelque chose, je serais ravi de partager mon expérience et de donner envie", poursuit le jeune cycliste dont l'avenir est extrêmement prometteur.

Je suis content du chemin parcouru, ça montre qu'il faut croire en ses rêves

Lors des Jeux de Tokyo, le 3 août, il a décroché une magnifique médaille de bronze lors de l'épreuve de vitesse par équipe. "Ce n'est qu'une médaille de bronze mais elle a un petit goût d'or. Elle représente beaucoup. Il y a un an, je ne faisais pas encore partie des coureurs sélectionnés. J'ai rejoint le groupe à partir de mars. Ça présage que du bon pour la suite", explique-t-il au micro de France Bleu Berry. Son premier souvenir, c'est le retour en France avec la fête à Paris, au Trocadéro. Mais il ne veut pas s'arrêter là. "On se projette sur les Jeux olympiques de Paris en 2024. On n'est pas encore au sommet de ce qu'on peut faire. Grâce à cette Olympiade, on a trouvé beaucoup d'outils et une palette de travail. L'objectif est de changer de métal avec dans un coin de la tête la médaille d'or", conclut Florian Grengbo.