"Un mythe", "une légende" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La 11e étape du Tour de France va emmener les coureurs de Sorgues à Malaucène (Vaucluse), ce mercredi 7 juillet. Surtout, le peloton passera deux fois par le Mont Ventoux. Une "étape de légende" pour notre consultant, Jean-François Bernard, vainqueur au Ventoux en 1987.

Les coureurs du Tour de France s'attaquent à "un mythe" ce mercredi 7 juillet car ils ont rendez-vous avec le Mont Ventoux. Par deux fois ils vont être amenés à le gravir lors de cette onzième étape de la Grande boucle qui relie Sorgues à Malaucène (Vaucluse).

Pour le consultant de France Bleu sur le Tour, Jean-François Bernard, les étapes qui passent par le Ventoux sont des étapes "de légende". Cette ascension est d'autant plus un "mythe" pour notre consultant qu'il a lui-même remporté une étape au sommet du Ventoux, en 1987 ! "Il y a eu tellement d'histoires" au Mont Ventoux, souligne-t-il. Des plus belles - "tous les grands ont gagné là-haut" - aux plus tristes, "Tom Simpson a perdu la vie dans le Ventoux".

► Notre dossier Tour de France 2021

à lire aussi Tour de France : comment stationner et circuler autour du Ventoux pour la 11e étape Sorgues-Malaucène

Le tracé de la onzième étape

Le tracé de la 11e étape. - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

► CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet étape par étape et les horaires ville par ville

Suivez le Tour de France