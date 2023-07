Un Nîmois de 71 ans dans la caravane publicitaire du Tour de France

Le Tour de France cycliste s'élance ce samedi de Bilbao en Espagne. Dans la caravane publicitaire, un Nîmois, Rolland Barral, 71 ans. "Je suis le doyen de la caravane et je pilote le char de la marque de café Senseo" précise-t-il. Pendant trois semaines, ce passionné de cyclisme, qui a grandi dans la rue de l'Aspic, ne va pas chômer. Ses journées de travail débutent dès 6h30 le matin. "Sur le parking de l'hôtel, je nettoie le char, vérifie les harnais et prépare les goodies que l'on va distribuer" détaille le septuagénaire. Direction ensuite le village départ. "Là, je mets mes lunettes de soleil, mon bandana ainsi que de la crème solaire, car il fait souvent très chaud et nous ne sommes pas protégés dans le char" lâche-t-il.

Roland Barral - Senseo

Son 12e Tour de France dans la caravane publicitaire

Sur le parcours, Rolland Barral passe en moyenne cinq à six heures au volant de son char. "Je suis toujours très concentré surtout dans les villages. À ce moment-là, la vitesse ne dépasse pas les 30km/h" dit-il. Malgré les années et les kilomètres, son plaisir reste intact. "J'adore cette ambiance festive et le sourire des spectateurs sur le bord de la route. Il y a certains camping-caristes que l'on croise tous les jours. Ils nous donnent même des gâteaux et des morceaux de tarte" sourit le Nîmois. Au fil des années, les souvenirs s'accumulent comme cette arrivée d'étape à Nîmes en 2014. "J'avais promis le soleil à toute la caravane du Tour et on a eu droit à un orage. Les suiveurs m'ont charrié pendant au moins deux ans" conclut-il. Mais cela n'a pas entamé son enthousiasme puisqu'il participe cette année à son 12e Tour de France dans la caravane.