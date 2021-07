"Un parcours magnifique, pour spécialistes" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

Après onze ans d'absence, le Tour de France retrouve la Gironde et s'offre un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion pour la 20e étape ce samedi 17 juillet 2021. Un chrono qui devrait voir s'opposer les plus "costauds" de la course, d'après notre consultant Jean-François Bernard.

Après une 19e étape pleine de surprises remportée à Libourne par le Slovène Matej Mohoric, les coureurs du Tour de France 2021 disputent un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Emilion en Gironde ce samedi 17 juillet. "Cela va être un beau chrono", prédit notre consultant Jean-François Bernard. "Le parcours est magnifique, promis aux spécialistes : pourquoi pas Wout Van Aert ? Ou Stefan Küng qui a une revanche à prendre sur le premier chrono ? Ou encore Pogacar qui ira peut-être chercher sa quatrième victoire sur le Tour, en jaune". Cette avant-dernière étape sera aussi l'occasion pour Guillaume Martin, 8e au général et Français le mieux classé, de défendre sa place.

La carte de l'étape

La carte du parcours de la 20e étape. - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

