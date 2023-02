Un peloton très international pour le premier Tour cycliste féminin de Normandie

Deux mois après la présentation du parcours du premier Tour cycliste féminin de Normandie , les organisateurs ont dévoilé ce mardi la liste des engagées. Au total 22 équipes constitueront le peloton qui sillonnera les routes de l’Orne, de la Manche et du Calvados du 17 au 19 mars prochain. “Au niveau professionnel, on est monté d'un échelon ! Avec cing équipes classées World Tour (NDLR : le plus haut niveau) et douze équipes qui ont fait le dernier Tour de France. On ne pouvait pas rêver mieux” s’enthousiasme Arnaud Anquetil, le président du comité organisateur du Tour de Normandie.

Pour ce premier Tour féminin, Audrey Cordon Ragot, championne de France en titre de cyclisme sur route, sera aussi la marraine de l'épreuve. “Elle vient pour gagner ! Elle tenait absolument à faire ce premier Tour de Normandie” confie le patron de l’épreuve. Parmi ses rivales, il y aura la vice-championne de France, de surcroît locale de l’épreuve : la normande Gladys Verhulst. Mais de nombreuses coureuses professionnelles étrangères viendront avec l’ambition de remporter le maillot rose (fini le jaune de l’épreuve masculine) à l’issue de la dernière étape à Caen.

Arnaud Anquetil (à gauche), président du comité d'organisation du Tour cycliste de Normandie © Radio France - Didier Charpin

Cette première édition réservée aux femmes va remplacer la traditionnelle épreuve masculine, qui aura connu 40 éditions avant que les organisateurs annoncent leur renoncement en juillet dernier . Un Tour féminin qui sera plus court avec trois étapes alors que la version masculine s’étalait sur une semaine et sillonnait l’ensemble des départements normands.

Les étapes du Tour de Normandie 2023 :

Etape 1 – Vendredi 17 mars : Argentan > Bagnoles de l’Orne (Orne) / 139 km

Etape 2 – Samedi 18 mars : La Haye > Flamanville (Manche) / 103 km

Etape 3 – Dimanche 19 mars : Saint Pierre en Auge > Caen (Calvados) / 114 km

L’absence de l’Eure et de la Seine-Maritime constitue une différence majeure reconnaît Aline Louisy-Louis, vice-présidente du Conseil Régional de Normandie en charge du sport et de la jeunesse. “Je le découvre, je ne vais pas mentir. Mais je me ferai ambassadrice auprès de la Seine-Maritime et de l'Eure, pour que l'année prochaine, tout le monde puisse participer et que ce soit un vrai Tour de Normandie.” Les organisateurs indiquent qu’ils ont dû se soumettre au règlement de l’UCI (Union International du cyclisme) : “On est limité en kilométrage. On a droit à 360 et notre parcours en fait 356. L’année prochaine ça devrait évoluer” précise Arnaud Anquetil.

Le cyclisme féminin en pleine croissance

Le retour d’un Tour de France féminin a été couronné de succès en 2022, avec une audience cumulée de 20 millions de téléspectateurs selon France télévision. Dont un pic à 5,1 millions lors de l'étape finale dans la mythique ascension de la Planche des Belles Filles (Vosges). “Les médias ont favorisé le sport cycliste féminin dernièrement et je pense que cela a fait boule de neige. Ce sont de belles courses avec des concurrentes qui se battent” observe Arnaud Anquetil. La région, déjà partenaire du Tour masculin, a suivi les organisateurs dans leur choix. “On soutient le sport féminin, on a plusieurs clubs féminin en foot, en handball, en volley-ball. Donc pour nous, c'est important. Et en cyclisme, c'est vrai que ça manquait” souligne Aline Louisy-Louis.

Les organisateurs espèrent que le public normand aura la même attitude que le public du Tour de France 2022 : avec une présence en nombre et une belle ferveur dans les villes départs et arrivées. Réponse à partir du 17 mars lors du grand départ à Argentan.