Un poitevin dans la caravane du Tour de France : fatiguant mais excellent

Anthony habitant et responsable événementiel de Poitiers n'a pas un job d'été comme les autres cette année. Il mouille le maillot sur la route du tour mais dans la caravane il nous raconte.

Poitiers, France

"Ce n'est pas franchement une journée de repos" nous précise d'entrée de jeu Anthony, "nous avons déjà distribué des milliers de goodies lors de la première semaine et maintenant il faut faire le plein!" Parmi ces objets publicitaires des grandes lunettes en plastique mais aussi des chapeaux "d'ailleurs il faut faire attention à la sécurité lorsqu'on jette les bobs, d'autant que parfois avec le vent, les objets reviennent sur la route." Le poitevin de 28 ans vit sa 2ème expérience dans la caravane il reconnait que les journées sont bien remplies, et ça commence dès 6h du matin pour préparer les chars, les nettoyer et surtout être prêt pour partir 2 heures avant les coureurs.

Anthony qui reste marqué par la ferveur populaire pour le grand départ en Belgique.