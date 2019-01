Un Tour à Saint-Flour, six mois avant le passage des coureurs

Le Tour de France en Auvergne, c'est dans six mois tout juste. La 9eme étape ira de Saint-Etienne à Brioude le 14 juillet et le lendemain, la 10eme étape partira de Saint-Flour, en direction d'Albi.

Saint-Flour, France

Les hôtels sont déjà complets. Les chambres ont toutes été réservées en octobre par A.S.O., l'organisateur du Tour de France, avant que le parcours 2019 ne soit dévoilé. Il faut beaucoup d'établissements hôteliers pour loger équipes et membres de l'organisation, 1.200 personnes environ, plus la caravane, les journalistes, etc... De Brioude à Saint-Flour, impossible de trouver la moindre chambre à ces dates.

Car le Tour, c'est comme une tornade qui s'abat sur une ville à peine 24 heures, avant de repartir pour la ville suivante. Mais pour Saint-Flour, la fête sera un peu plus longue; la ville du Cantal veut profiter de ce long week-end du 14 juillet (le 15 tombe un lundi) pour proposer plusieurs jours d'animation. Le programme détaillé sera présenté au mois de mars, mais on sait déjà qu'il y aura des concerts et un grand feu d'artifice, plus impressionnant que les années précédentes.

Rendez-vous aux allées Pompidou

Pour le moment, rien n'annonce encore le passage du Tour dans les rues de Saint-Flour. L'heure est d'abord au démontage des installations mises en place pour les fêtes de fin d'année, décorations ou patinoire provisoire. Mais le travail a débuté à la mairie, avec une personne chargée spécialement de la venue de la Grande Boucle.

Les équipes d'A.S.O. sont venues repérer les lieux, qu'elles connaissent déjà. Ce sera la 4eme fois que le Tour arrivera ou partira des allées Pompidou, la dernière fois c'était une arrivée en 2011 et le maillot jaune pour Thomas Voeckler. L'espace est idéal, juste à côté du centre-ville, et surtout assez vaste pour accueillir le village départ, les bus des équipes, le podium où viennent signer les coureurs et quelques milliers de spectateurs. La ligne de départ fictif sera installée sur le rond-point voisin.

Les coureurs prendront la direction de la ville basse. Le départ réel se fera après la sortie de la ville, en direction du viaduc de Garabit et des gorges de la Truyère. Saint-Flour a obtenu que la première partie de cette étape emprunte le parcours de la Sanfloraine, l'épreuve cyclotouriste parrainée par Bernard Hinault, qui a lieu traditionnellement au mois d'août (le 11 août cet été).