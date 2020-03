Un Tour de France à huis clos : qu'en pensent les managers d'équipe Marc Madiot et Jérôme Pineau ?

Après les reports de l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Tokyo, le Tour de France reste le dernier des événements majeurs du sport à rester debout.

Dans un entretien accordé à France Bleu, la Ministre des sports, Roxana Maracineanu a livré plusieurs hypothèses concernant l'édition 2020 du Tour de France. Parmi les éventualités, celle que l'épreuve cycliste de juillet puisse se dérouler à huis-clos, c'est à dire sans aucun spectateur aux départs et aux arrivées et peut-être même sur le bord des routes. Et donc pas de caravane publicitaire ni de Village départ, etc.

Le Nantais Jérôme Pineau dirige l'équipe B&B Hôtels Vital Concept qui doit participer au Tour de France pour la première fois de sa jeune existence. Pour lui, "il est encore un peu tôt d'en parler. Il y a eu des scenarios évoqués car effectivement il faut se projeter. Si le Tour devait se dérouler à huis-clos, ce serait triste. Ce ne serait pas un Tour comme les autres. Le Tour est une fête populaire, la caravane du Tour, le village départ du Tour, le public sur le bord de la route font partie intégrante du spectacle. Le Tour de France, c’est plus qu’une simple compétition cycliste. C'est un événement, un événement chaque jour avec son scénario, avec un public différents."

Pour le manager mayennais de l'équipe Groupama FDJ de Thibaut Pinot, Marc Madiot, "toutes les propositions sont bonnes à entendre ou à écouter, ça veut dire qu'on est déjà dans l'après ou que l'on se prépare à passer à l'étape suivante après cette période bien dramatique du confinement. Alors, comment arriver à faire un huis-clos sur le Tour de France ? C’est quand même beaucoup plus compliqué que sur Paris-Nice. Autant c'est facile à réaliser dans un stade ou sur une course cycliste en circuit comme le championnat de France. Mais imaginer tout le parcours du Tour de France avec des départs et des arrivées à huis-clos, on change de dimension. C'est un problème inédit, ça me parait très compliqué. Arriver à bloquer le public en permanence pendant un mois dans tous les endroits de France, pas facile !"

Dès mercredi soir, la Ministre des sports a tenu à calmer le jeu dans un message publié sur le réseau social Twitter.

Le Tour de France 2020 doit s'élancer de Nice le samedi 27 juin.