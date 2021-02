L’événement est toujours très attendu par les passionnés de cyclisme dans les villages. La 53ème du Tour des Alpes-Maritimes et du Var c'est du vendredi 19 février au dimanche 21 février 2021.

Cyclisme : Un très beau plateau pour la 53ème du Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Présentation du 53ème Tour des Alpes-Maritimes et du Var - 11 février 2021

Cette année, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var se tiendra en pleine crise sanitaire. Les spectateurs pourront assister à la course sur le bord des routes en respectant les mesures de distanciation sociale. En revanche, pas de grande fête au départ de Biot et à l'arrivée qui aura lieu à Blausasc.

Une vingtaine d'équipes est engagée sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var cette année. Parmi les coureurs ayant répondu présent : Geraint THOMAS (INEOS Grenadiers) le vainqueur du Tour de France 2018, Greg Van AVERMAET (AG2R Citroën) le champion olympique 2016 et le vainqueur de l'édition de l'année dernière : le colombien Nairo QUINTANA et bien d'autres.

Le vainqueur de l'édition 2019, Thibaut Pinot de l'équipe "Groupama - française des jeux" est prévu sur la compétition mais après sa blessure lors du Tour de France 2020 le doute persiste quant à sa présence sur la course des Alpes-Maritimes et du Var.

Un parcours spectaculaire pour Gérard Holtz, l'ancien journaliste sportif

Selon Gérard Holtz, le parrain de cette 53ème édition, "le parcours est spectaculaire de part sa difficulté, lorsque j'étais en repérage, je me suis rendu compte qu'il y a des routes tellement raides que j'ai dû repasser la première en voiture. On me parle de 15 % jusqu'à 18 %, ce qui est absolument énorme, donc il faut être puncheur mais surtout un vrai grimpeur. Cet événement est aussi incroyable de part son lieu, les paysages sont fabuleux et le parcours est d'une très grande beauté".

Amaël Moinard Consultant France Télévision - Frédéric Maistre - Gérard Holtz - - Lucile Auconie

Pour la première étape les coureurs vont s'engager sur les routes de l'agglomération de Sophia Antipolis. Le départ se fera à Biot et les cyclistes parcourront pour le 19 février : 183 kilomètres. Ils se dirigeront ensuite sur les rues de Vence, place du grand jardin ou avenue de la résistance. Sur la journée du samedi, les cyclistes s'engageront sur le département du Var en partant de Fayence. Mais il faudra garder des forces, pour cette troisième et dernière étape avec l’enchaînement de cinq cols difficiles celui de Nice, Saint Roch, de Braus, Castillon et de la Madone. Une journée parfaite pour les grimpeurs qui se clôturera à Blausasc.