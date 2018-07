Il s'appelle Olivier Famié et participe cette année à son 14e Tour de France cycliste. Vous ne le verrez pas dans le peloton des coureurs car ce Vauclusien passionné est responsable de la caravane publicitaire pour la Française des Jeux.

Vaucluse, France

Enfant, il rêvait de pouvoir participer un jour au mythique Tour de France cycliste. Le professeur d'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées a réalisé son rêve mais il n'est pas devenu coureur professionnel. Le vauclusien Olivier Famié sillonne toute les routes deux heures avant le passage des champions dans la célèbre et toujours très populaire, caravane publicitaire du Tour.

Nous sommes là pour créer de l'émotion".

Cette année, c'est en chef de la caravane publicitaire de la Française des Jeux qu'il prend le départ de la Grande Boucle. Olivier Famié a sous sa responsabilité une équipe de 10 personnes et sept véhicules dont deux gros chars publicitaires. "Je suis très content de retrouver cette année encore la famille de la caravane. Le but du jeu est de créer une émotion" pour le public toujours très nombreux, sur la route du Tour.

Olivier Famié explique son travail à la tête de la caravane publicitaire. Copier

Olivier Famié : "nous essayons de créer une émotion pour le public" Copier

Olivier Famié devant l'un des véhicules publicitaires de la Française des Jeux © Radio France - .