Une arrivée d'étape au Col de Porte pour le Critérium du Dauphiné

Il va y avoir de la bagarre chez les grimpeurs : le 4 juin, la 5e étape du Critérium cycliste du Dauphiné partira de Vienne pour une arrivée au Col de Porte à 1326 mètres d'altitude dans le massif de la Chartreuse. Un parcours de 132,5 kilomètres qui passera par Roybon, Saint-Quentin-sur-Isère, puis Saint-Egrève, début de la montée sur les flancs de la Chartreuse. Car pour se rendre au Col de Porte, les coureurs n'emprunteront la départementale 512 entre Grenoble et Saint-Pierre-de-Chartreuse, que dans les deux derniers kilomètres. Avant cela, ils passeront par Quaix-en-Chartreuse, Sarcenas, et le très sauvage Col de Palaquit (1154 mètres d'altitude) que les téléspectateurs du Tour de France avaient découvert en 2014 durant l'étape Saint-Etienne / Chamrousse. Mais cette-année, après Palaquit, le peloton avait pris à droite avant pour dévaler sur Grenoble...

Un classique des années 70

Pour le Critérium 2020, les organisateurs (ASO) cherchaient une arrivée au sommet sur le territoire de la Métropole grenobloise. Le site du col de Porte s'est naturellement imposé, lui qui a vu passer le peloton professionnels à de nombreuse reprises, mais jamais pour une arrivée d'étape. La Grande Boucle l'a franchi à 18 reprises et son peloton y défilera une 19e fois le jour de la fête nationale lors de l'étape La Tour-du-Pin / Villard-de-Lans.

Les plus grands l'ont franchi en tête : Jean Robic durant le Tour 1947, Raymond Poulidor en 1962, ou encore Eddy Merckx en 1970. La dernière fois, c'était en 1998, 22 ans déjà. Le Critérium cycliste du Dauphiné aussi l'a souvent mis à son programme. On se souvient notamment de l'édition de 1977 : Bernard Thévenet surveille Lucien Van Impe et le Néerlandais Zoetemelk, mais c'est le jeune Breton Bernard Hinault qui surprend tout le monde en pointant en tête au sommet du col. Dans la descente sur Grenoble, il prend tous les risques et tombe dans le ravin ! Mais le Blaireau parvient à se remettre en selle et gagne l'étape, puis le Critérium avec seulement 8 petites secondes d'avance sur Bernard Thévenet. "Quand je vois Bernard Hinault, sourit l'ancien champion Isérois, je lui dit 'tu n'es pas resté assez longtemps au fond du trou!' Parce que finalement s'il y était resté une douzaine de secondes de plus c'était bon pour moi ! Mais bon, il a eu de la chance quand même de ne pas se faire mal..."