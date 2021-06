"Une bagarre entre les meilleurs sprinteurs" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

Les coureurs du Tour de France ont rendez-vous à Redon, en Ille-et-Vilaine, pour la quatrième et dernière étape de la Grande Boucle en Bretagne ce mardi 29 juin. Direction Fougères, 150 kilomètres plus loin !

Les coureurs du Tour de France sont de retour ce mardi 29 juin sur les routes sinueuses et glissantes de Bretagne pour une quatrième étape de 150 kilomètres entre Redon et Fougères, en Ille-et-Vilaine. Mais ils seront moins nombreux que prévu dans le peloton en raison des très grosses chutes de la veille. La casse est importante et la colère est immense, à l'image de celle du manager de l'équipe cycliste Groupama-FDJ Marc Madiot, qui dénonce les conditions de la course et les risques pris par les coureurs. "Il faut changer des choses, ce n'est pas digne de notre sport", a-t-il réagi.

Mais la quatrième étape risque d'être similaire. "On aura une nouvelle fois une bagarre entre les meilleurs sprinteurs", indique notre consultant Jean-François Bernard, "on espère avec beaucoup moins de problèmes qu'hier [lundi NDLR]".

► Notre dossier Tour de France 2021

à lire aussi CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le tracé et les horaires de la 4e étape entre Redon et Fougères

La carte de la quatrième étape. - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

► CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet étape par étape et les horaires ville par ville

Suivez le Tour de France