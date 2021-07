"Une bataille pour être dans l'échappée" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La seizième étape du Tour de France 2021 a lieu ce mardi 13 juillet, entre Pas de la Case et Saint-Gaudens. Une étape de 169 km qui devrait voir l'échappée arriver au bout, d'après notre consultant Jean-François Bernard. L'enjeu est donc d'en faire partie, malgré la fatigue accumulée.

Une étape "courte" mais "casse-pattes" attend les coureurs du Tour de France, ce mardi 13 juillet. Le départ sera donné du Pas de la Case pour une arrivée à Saint-Gaudens, après une épreuve de près de 169 km. Ce tracé prévoit un enchaînement de quatre difficultés, sans passage en plaine, "on monte, on descend, on monte, on descend", résume le consultant de France Bleu sur le Tour, Jean-François Bernard. Cette étape va donc encore faire mal, malgré la journée de repos, car la fatigue s'accumule.

Le consultant voit une nouvelle fois l'échappée arriver au bout de l'épreuve. On va donc assister à "une bataille terrible" pour en faire partie.

Le tracé de la seizième étape

Le tracé de la 16e étape. - ASO

