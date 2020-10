Une candidature franco-suisse Morteau / La Chaux-de-Fonds pour accueillir deux étapes du Tour de France

Le Tour de France, on l'aime et on en redemande, en Franche-Comté ! Après le nouveau succès populaire et sportif de l'édition 2020 avec, en particulier, l'historique contre-la-montre 100% haut-saônois "Lure - La Planche des Belles Filles" qui a sacré le jeune Slovène Tadej Pogacar, c'est au tour de Morteau de postuler officiellement pour devenir ville étape dans le Haut-Doubs. En partenariat avec sa voisine... suisse de La Chaux-de-Fonds, située 30 km plus loin de l'autre côté de la frontière.

à lire aussi Haute-Saône: Yves Krattinger souhaite accueillir le final du Tour féminin à la Planche des Belles Filles

Il s'agit ainsi d'une candidature transfrontalière qui ambitionne une arrivée d'étape à La Chaux-de-Fonds, suivie le lendemain d'un départ de Morteau. Autrement dit, deux villes "du pays des savoir-faire horlogers prochainement inscrits à l'UNESCO, deux villes complémentaires qui ont l'habitude de collaborer dans de nombreux autres domaines", nous indique la Mairie de Morteau où cette candidature sera présentée en détails lors d'une conférence de presse ce 16 octobre.

Pour l'édition 2021 ou 2022 du Tour de France ?

Cette candidature franco-suisse va être déposée "en vue du Tour de France 2022, ou 2023, ou 2024", puisque le tracé de la prochaine édition 2021 est déjà finalisé ou presque et sera officiellement dévoilé ce 29 octobre 2020 par ses organisateurs d'ASO. Parmi les autres arguments qui pourraient plaider en la faveur du binôme Morteau / La Chaux-de-Fonds, il y a notamment "la proximité géographique avec la désormais mythique Planche des Belles Filles, plus que jamais incontournable sur le Tour de France ! Une _étape Morteau - La Planche_, à travers le Massif Jurassien jusqu'aux Vosges Saônoises, ça aurait de l'allure", s'enthousiasme-t-on également dans les rangs du cyclisme franc-comtois, dont certaines personnes bien placées ne se sont d'ailleurs déjà pas privées de faire la promotion directement auprès de... Christian Prudhomme.

Le patron du Tour, qui en plus depuis plusieurs années, aime aussi renouveler et innover sur le parcours de la Grande Boucle : ça tombe bien, Morteau n'a encore jamais été ville étape du Tour de France. Et La Chaux-de-Fonds, une seule fois : en 1998, pour un départ de Suisse, direction Autun (Saône-et-Loire) où était jugée l'arrivée de la 19e étape à l'époque.