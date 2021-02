Une coupe du monde de cyclo-cross en 2022 dans la Manche

C'est une très grande nouvelle pour le sport manchois. Le département accueillera une étape de la coupe du monde de cyclo-cross en janvier 2022. C'est désormais officiel. L'UCI (Union cycliste internationale) a confirmé son choix dans un communiqué hier soir.

Une vraie récompense pour tous les bénévoles

Soutenus par la Fédération française de cyclisme, les organisateurs du cyclo-cross de Flamanville, étaient assez confiants sur leurs chances d'être retenus. Pour autant, ça n'enlève rien à l'émotion de se voir confier l'organisation d'un tel rendez-vous. "Il y a quelques années, nous n'aurions jamais imaginé arriver jusque là", souligne le président du comité d'organisation du cyclo-cross de Flamanville, Mickaël Lemardelé. _"_On pouvait en rêver, mais là nous y sommes! C'est une vraie récompense pour tous les bénévoles investis depuis le début et pour les partenaires qui nous suivent", poursuit l'artisan de ce succès.

Le 16 janvier dans le parc du Chateau de Flamanville

Il faut dire que ce choix de l'UCI ne doit rien au hasard. Depuis plusieurs années, l'épreuve de Flamanville a grossi et ses organisateurs ont montré leur savoir faire jusqu'à la réussite des Championnats de France il y a un an. "Je savais que si nous étions au niveau, la fédération française nous soutiendrait pour gravir l'échelon supérieur et obtenir la confiance de l'UCI", précise Mickaël Lemardelé.

Et de fait, c'est épaulés par la FFC que les organisateurs de Flamanville ont déposé leur dossier de candidature à l'UCI. Pour l'instance internationale du cyclisme, c'était une aubaine car elle cherche à développer le cyclo-cross en France. Et ce sont d'ailleurs deux étapes de la prochaine coupe du monde qui se courront dans l'hexagone : à Besançon, et donc à Flamanville. L'étape manchoise aura lieu le 16 janvier 2022, une semaine après les championnats de France et quinze jours avant le championnat du monde.