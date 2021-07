Une cycliste afghane, étudiante à Lille, participe aux Jeux Olympiques de Tokyo

Cette sportive afghane, âgée de 25 ans, est arrivée clandestinement en France il y a 3 ans. Elle est étudiante à Lille depuis 2020. Dans son pays, les Talibans interdisent aux femmes de faire du vélo. Masomah a été frappée mais aussi menacée de mariage forcé parce qu'elle pratiquait cette discipline sportive.

Masomah Ali Zada sur France Bleu Copier

Baptisée "Petite Reine de Kaboul"

Participer aux Jeux Olympiques est aujourd'hui la plus belle des réponses et des revanches: "J'ai gagné ce match contre ces gens qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de monter sur un vélo. Le message passé est important, ça peut donner de l'espoir à d'autres femmes. Et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir les aider à changer de vie. Quand je pense à elles, ça me donne du courage, de la force."