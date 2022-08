Une cycliste australienne remporte la Périgord Ladies

Grace Brown, de la FDJ Suez Futuroscope a remporté la quatrième édition de la course cycliste de 118 kilomètres entre Sarliac et Boulazac en Dordogne ce samedi 13 août.

Plusieurs dizaines de personnes les ont applaudies, sous un soleil écrasant, à l'arrivée à Boulazac. Près de 130 cyclistes venues de toute la France et de l'international ont participé à la quatrième édition de la Périgord Ladies ce samedi 13 août. Une course de 118 kilomètres, entre Sarliac-sur-l'Isle et Boulazac.

Grace Brown en haut du podium

L'Australienne Grace Brown de la FDJ Suez Futuroscope a été la première à franchir la ligne d'arrivée vers 16h30. Elle a rapidement été suivie par Rachel Neylan, une Australienne de la Cofidis Women Team et Simone Boilard, une cycliste canadienne de la St Michel - Auber 93.

Si Grace Brown affichait un grand sourire sur la ligne d'arrivée, la victoire n'était pourtant pas assurée, elle est tombée dès le premier kilomètre. "Je ne pensais pas gagner la course, quand ma coéquipière Evita Muzic a réussi à s'échapper avec une autre fille. On aurait vraiment dit qu'elle allait gagner mais l'écart s'est resserré assez vite, et j'ai su qu'il fallait attaquer", a réagi Grace Brown à la fin de la course. Mais cette victoire n'est pas non plus une surprise, la cycliste partait favorite elle est très bien classée et elle a participé au tour de France féminin pendant l'été.

Grace Brown a passé la première la ligne d'arrivée à Boulazac. © Radio France - Jeanne de Butler

Deux Australiennes et une Canadienne sur le podium. © Radio France - Jeanne de Butler