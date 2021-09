Une équipe de cyclo-cross se met en selle à Laval Cyclisme 53

Après une équipe route en Nationale 1 et une équipe VTT au même niveau, le club de Laval Cyclisme 53 annonce la création d'une équipe de cyclo-cross. Trois coureurs vont composer cette équipe qui dispose de ses propres sponsors et avec un maillot atypique.

Le club Laval Cyclisme 53 poursuit son développement. Après la création d'une équipe de Division Nationale qui évolue depuis deux saisons en Nationale 1, après la mise en place d'une équipe DN VTT, c'est au tour du cyclo-cross d'être mise en exergue par le club mayennais. "Un nouvel essor pour développer le club" annonce Vincent Jérôme, team manager à Laval Cyclisme 53.

Grâce à l'arrivée d'un nouveau sponsor, "La villa Canclaux" (une agence immobilière à Nantes), le projet a pu prendre forme au cœur de l'été. Cette agence est dirigée par Rudy Guevel qui est le fils de Pierre Guevel, entraîneur de cyclisme (actuellement à Laval Cyclisme après avoir notamment œuvré au sein de l'équipe Europcar). L'entité "cyclo-cross" pourra s'appyer sur un budget compris entre 25 000 et 30 000 euros.

Pour constituer une équipe UCI de cyclo-cross, il faut au minimum trois coureurs (un sénior, un espoir, une féminine). Laval Cyclisme s'appuie bien sûr sur son meilleur cyclo-crossman, Valentin Guillaud. Le coureur de 24 ans a terminé 4e du dernier championnat de France de cyclo-cross en janvier 2021. Dans l'équipe lavalloise également, Tristan Verrier (18 ans, en provenance du CA Évron) et l'Angevine Solène Bilouin (24 ans, passé par le VC Château-Gontier et la section sportive scolaire cyclisme du collège De Martonne à Laval).

La structure sera encadrée par Vincent Jérôme (team manager), Steven Laurent (directeur sportif), Mickaël Leveau (directeur sportif adjoint) et Pierre Guével (entraîneur).

Une tête de mort sur le maillot !

Qui dit équipe, dit maillot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passera pas inaperçu. "On voulait donner un côté fun, annonce Vincent Jérôme, on souhaite casser les codes". Sur le maillot noir à liseré rose, apparaît une tête de mort sur le dos ainsi que sur le devant du vêtement cycliste. "C'est une marque de fabrique, explique Rudy Guevel, j'utilise déjà cet emblème sur d'autres supports."

Le nouveau maillot de l'équipe de cyclo-cross de Laval Cyclisme 53.

L'équipe envisage de participer à l'ensemble des cyclo-cross UCI qui vont se disputer en France pendant l'automne et l'hiver. Pour les épreuves à l'étranger, les participations dépendent des invitations des organisateurs. Pour Valentin Guillaud, le principal objectif de la saison sera le championnat de France de cyclo-cross à Liévin en janvier 2022. Le Vendéen visera le podium voire même le titre. La nouvelle structure créée devrait lui permettre de réaliser une saison dans les meilleures conditions.