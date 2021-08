Une équipe étrangère remporte pour la première fois les 24 Heures du Mans vélo

Les vainqueurs des 24 Heures du Mans vélo ce dimanche 29 août sont néerlandais. Il s'agit des quatre cyclistes de l'équipe Sarto Endurance Team 1. Pour la première fois en douze édition, une équipe étrangère arrive en haut du classement sur le circuit Bugatti.

à lire aussi 24 Heures du Mans vélo : près de 2.500 cyclistes sur le circuit Bugatti

Après l'annulation de l'évènement l'an dernier du fait de la crise sanitaire, les spectateurs étaient ravis dans les tribunes. "Même en tant que spectateur, l'arrivée ça nous prend aux tripes, c'est de l'émotion", s'enthousiasme Alexandra, venue soutenir des proches. "C'est une ambiance conviviale, pour les amoureux du vélo, on voit plein de belles machines", ajoute Sylvie.

Une victoire néerlandaise

A l'arrivée, la fatigue se lit sur les visages des près de 2.500 participants, mais surtout la fierté d'avoir bouclé le double tour d'horloge, particulièrement pour les vainqueurs. "C'était la première fois que je fais une course comme ça", explique Brent Cle, de l'équipe Sarto Endurance. "On a pris la tête dés le premier sprint, c'était très bon."

Les tenants du titre de l'équipe Socopa Viandes ont dû batailler pour décrocher la deuxième place, au coude à coude avec la seconde équipe de néerlandais. "C'est une déception, après quand on tombe sur plus fort que nous, c'est le jeu", admet Dany Maffeïs. "On reviendra encore plus fort l'année prochaine."

"Les gens repartiront avec le sourire"

"C'est sympa après 24 heures de course de voir une arrivée aussi bataillée", se réjouit l'organisateur de l'évènement Romain Gasnal. "Je pense qu'on peut féliciter tout le monde car les gens sont heureux et on avait vraiment besoin de se retrouver pour partager un moment comme ça."

Les spectateurs étaient présents en nombre. "C'était une affluence des grandes éditions, les meilleures années on a peut-être sur l'après-midi 5.000 personnes", poursuit-il. "Je pense que chacun repartira avec le sourire, et pour les participants, quelques courbatures."