"Une étape stressante, avec de la bagarre" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

Septième étape du Tour de France ce vendredi 2 juillet. Au programme : 248 kilomètres entre Vierzon dans le Cher, et Le Creusot en Saône-et-Loire. "Une étape stressante" qui promet de belles "bagarres", d'après notre consultant, Jean-François Bernard.

Septième étape de cette édition 2021 de la Grande Boucle ce vendredi 2 juillet. 248 kilomètres à parcourir pour les coureurs entre Vierzon dans le Cher, et Le Creusot en Saône-et-Loire. Il s'agit de la plus longue étape du Tour depuis 21 ans. Après 150 premiers kilomètres plutôt faciles, "le Morvan mettra 3.000 m de dénivelé au menu d'un final pimenté par l'inédit et sélectif signal d'Uchon", prévient Christian Prudhomme, directeur de la course.

"De nombreux coureurs vont tenter d'être dans l'échappée, pour aller chercher une victoire, mais il n'y aura pas de la place pour 150 coureurs", estime pour sa part Jean-François Bernard, consultant de France Bleu sur le Tour de France. "Cela va donc être une étape stressante, où il y aura de la bagarre", et sûrement de belles surprises !

► Notre dossier Tour de France 2021

à lire aussi CARTE - Tour de France 2021 : le parcours et les horaires de la 7e étape entre Vierzon et le Creusot

La carte de la 7e étape du Tour de France 2021. - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

► CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours complet étape par étape et les horaires ville par ville

Suivez le Tour de France