Une gendarme dijonnaise dans la caravane du Tour de France 2022

Charlotte Riffard, gendarme dijonnaise de l'escadron départemental de sécurité routière, va prendre le départ du Tour de France. Pas pour verbaliser le peloton pour excès de vitesse, mais dans la caravane du Tour. Une "expérience folle" qui comprend aussi des volets prévention et recrutement.

Une dijonnaise sur le Tour de France 2022, mais pas sur un vélo. La Grande Boucle s’élance vendredi 1er juillet de Copenhague, au Danemark et la cheffe Charlotte Riffard, 34 ans, sera dans la caravane publicitaire du Tour, dans l’une des quatre voitures de la gendarmerie. Gendarme depuis 2011, à Dijon depuis 5 ans, elle est affectée à l'escadron départemental de sécurité routière. Bercée par des souvenirs d'enfance, et des étés passés le long des routes à attendre de voir passer le peloton, elle s'attend à vivre "une expérience qui va être folle" !

"Avec ma soeur, on était des accros du Tour de France !"

12 élu(e)s seulement !

Cette gendarme côte-d'orienne fait partie des 12 heureux élus pour cette année, parmi des dizaines de candidats de la gendarmerie sélectionnés un peu partout en France. Un long cheminement entre la candidature, à l'automne 2021, et la bonne nouvelle, au mois d'avril 2022.

Quelles seront ses missions ?

Plusieurs missions l'attendent cet été. D'abord, un rôle de prévention, au village départ puis pendant la course. "On lance des gadgets, des porte-clés. Sur les voitures, il y a des bandeaux lumineux avec des messages qui défilent", explique-t-elle. Un speaker diffuse également des messages de prévention, "comme faire attention sur les routes, où des consignes de sécurité pour le public". Speaker, un rôle occupé par un gendarme de Côte-d'Or sur le Tour de France en 2020, toujours présent à Dijon et avec qui Charlotte Riffard a pu échanger.

En plus de la prévention, il y a aussi un côté "publicité". "On est là pour répondre aux questions sur tout ce qui touche au recrutement, ce que ça peut apporter, etc", indique la gendarme.

Quel sera son rôle au sein de la caravane du tour ?

