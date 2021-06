"Une journée importante" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

Les coureurs du Tour de France vont se frotter au premier contre-la-montre de l'édition 2021, ce mercredi 30 juin. Il a lieu entre Changé et Laval, en Mayenne. "Une journée importante", d'après notre consultant, Jean-François Bernard.

Premier contre-la-montre pour les coureurs du Tour de France ce mercredi 30 juin ! Ils ont rendez-vous à Changé, en Mayenne pour une étape de 27,2 kilomètres jusqu'à Laval.

"On attend ce chrono depuis un petit moment", note le consultant de France Bleu sur le Tour de France, Jean-François Bernard. Plusieurs enjeux : la victoire d'étape mais aussi "voir qui va se rapprocher et qui va encore perdre du temps" au classement général. Un duel à distance sera particulièrement à suivre, entre le maillot jaune Mathieu van der Poel et le Français Julian Alaphilippe. En somme, "on aura une étape super intéressante" et "une journée importante" !

La carte de la 5e étape du Tour de France 2021. - ASO

