Une moisson de médailles nordistes aux championnats de France de cyclisme sur piste

La coureuse originaire de la Thiérache, Victoire Berteau, rentre de Roubaix avec 3 médailles : deux titres de championne de France (course aux points et l'américaine associée à Valentin Fortin) et une médaille d'argent (course à l'élimination).

Victoire Berteau, coureuse cycliste de Cofidis, participe aux championnats de France de cyclisme sur piste à Roubaix © Radio France - Stephane Barbereau

Sa coéquipière au sein de l'équipe professionnelle nordiste, Valentine Fortin, termine également ces championnats avec trois titres (poursuite individuelle, élimination et américaine) et deux autres places sur le podium. On a beaucoup vu le maillot Cofidis à ces championnats avec Benjamin Thomas qui a remporté 2 titres nationaux (poursuite individuelle et course aux points) et deux médailles de bronze (course à élimination et américaine associé à Dorian Carreau du comité Occitanie).

8 médailles d'or pour le club de Roubaix

Avant le début de la compétition, le manager de l'équipe semi-professionnelle "Go Sport Roubaix Lille Métropole, Daniel Verbrackel, était prudent sur les objectifs de podium évoquant le souhait de voir 2 titres décrochés par ses coureurs. Les résultats sont au-delà de ses espérances avec 8 médailles d'or :

Poursuite par équipes : Thomas Boudat, Thomas Denis, Valentin Tabellion et Théo Bracke

Course à élimination : Thomas Boudat

Course à l'américaine : Thomas Boudat - Valentin Tabellion

Omnium : Valentin Tabellion

Le cycliste sur piste, Tom Derache © Radio France - Stéphane Barbereau

Ces championnats ont aussi été marqués par le retour au plus haut niveau du Nordiste Tom Derache, formé au vélo-club de la Gorgue, qui s'était gravement blessé au genou en mars 2022. Il ces championnats avec une médaille de bronze dans l'épreuve de vitesse ainsi qu'une deuxième place au keirin.

Des championnats d'Europe en 2026 ?

Ces championnats de France auront encore attiré du monde, 15 mois après les championnats du monde organisés déjà au Stab. Jusqu'à 1 700 spectateurs ont assisté au spectacle des "pistards" ce samedi. De quoi rêver à une autre grande compétition internationale. Une candidature est envisagée pour organiser à Roubaix les championnats d'Europe de cyclisme sur piste en 2026.