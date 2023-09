"Une page se tourne" : Thibaut Pinot retrouve son ex directeur sportif du CC Etupes sur le Tour de Slovaquie

Thibaut Pinot effectue l'un de ses tout derniers retours dans un peloton professionnel ! Avant la retraite sportive et après sa chute récente sur le Tour du Poitou-Charentes , le cycliste de la Groupama-FDJ prend part ce mercredi 13 août au départ du Tour de Slovaquie, une course par étapes labelisée UCI Europe Tour.

ⓘ Publicité

Au-delà de la course, le Haut-Saônois a l'occasion de boucler la boucle, en retrouvant une vieille connaissance : Jérôme Gannat, son ancien directeur sportif du CC Etupes, désormais directeur sportif à la Groupama-FDJ, présent dans la voiture pour le Tour de Slovaquie.

"Je ne m'y attendais pas" avoue Jérôme Gannat

Le moment sera évidemment particulier pour Jérôme Gannat : "je ne m'y attendais pas. La course n'est pas destinée aux grimpeurs, mais une page se tourne" confie à France Bleu Belfort-Montbéliard le directeur sportif de l'équipe continentale de la Groupama-FDJ, qui n'a pas eu Thibaut Pinot sous ses ordres depuis une course en 2009 avec le CC Etupes, lors de sa première saison chez les seniors.

Après le Tour de Slovaquie, Thibaut Pinot vise le dernier défi de sa carrière : le Tour de Lombardie, la classique italienne prévue ce samedi 7 octobre, qui constituera la toute dernière course professionnelle du coureur de Mélisey.