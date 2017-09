À une semaine de la fin de la Vuelta, où en est Romain Bardet ?

Le directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale, Julien Jurdie, dresse un premier bilan des performances de Romain Bardet sur la Vuelta. C'est la première participation du natif de Brioude après un Tour de France usant en juillet.

En cyclisme ce samedi, Romain Bardet est désormais vingtième du classement général de la Vuelta. Le natif de Brioude est arrivé onzième de la 14e étape malgré une attaque à quatre kilomètres de l'arrivée. Le coureur d'AG2R la Mondiale, enchaîne pour la première fois le Tour de France et la Vuelta. Et c'est plus difficile que prévu pour lui. Romain Bardet est 20e au général à une demi-heure de Froome. À une semaine de la fin de la course, Julien Jurdie, le directeur sportif et stéphanois de la team AG2r La Mondiale livre ses impressions à France Bleu.

"On partait avec des ambitions assez élevées, avec Romain mais aussi Dominique Pozzovivo. Malheureusement le début de cette Vuelta a été plus compliqué que prévu. Le bilan est moyen. Vous savez le Tour de France c'est particulier surtout pour un Français et surtout pour un leader comme Romain qui joue les premières places. Forcément cela use beaucoup mentalement et physiquement, même si Romain se sentira peut-être frais et dispo à la fin de la course. Je pense que l'enchaînement Tour de France-Vuelta est tout à fait possible. Cela marche pour certains alors pourquoi pas pour nous ? Est-ce dû à la chaleur ? Aux routes très scabreuses aux forts pourcentages ?" se demande Julien Jurdie. Le staff de l'équipe et Romain Bardet tireront leur conclusion dans une semaine.