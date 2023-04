"Une superbe expérience à vivre" Valentine Fortin à l'assaut de son premier Tour des Flandres

"Pas du tout d'anxiété, c'est une superbe expérience à vivre". Avant de s'élancer pour son premier Tour des Flandres, ce dimanche en Belgique, Valentine Fortin ne tremble pas à l'évocation des monts pavés et des plus de 150km qui l'attendent pour rallier l'arrivée, à Audenarde. Il faut dire que la Toulousaine installée en Isère sort d'une très belle performance sur Gand-Wevelgem la semaine dernière, une autre classique pavée qu'elle a bouclée à la 14e place dans la foulée d'un début de saison chargé, puisqu'avant de débarquer sur les pavés Valentine Fortin a disputé deux coupes du monde sur la piste à Jakarta et au Caire.

"Sincèrement je ne m'attendais pas à être aussi bien" avoue la cycliste de Cofidis qui peut espérer une nouvelle belle performance ce dimanche. "Il faut partir avec de l'ambition et ne rien regretter à Audenarde, après le résultat on verra car il peut y avoir tellement de pépins, d'incident mécaniques". Une journée sur les pavés ou l'habileté acquise par Valentine Fortin sur la piste pourrait à nouveau lui être d'une grande aide.