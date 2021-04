Une troisième victoire de Julian Alaphilippe sur la Flèche Wallonne ?

194 kilomètres à parcourir et une ascension finale du Mur de Huy, avec une pente à presque 10% à grimper. Voilà le profil de la 85ème édition de la Flèche Wallonne, dont le départ est donné ce mercredi 21 avril. Une classique que Julian Alaphilippe affectionne particulièrement. Il a gagné à deux reprises en 2018 et 2019. Le cycliste berrichon a remporté une course cette saison, la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. Depuis, Alaphilippe a terminé 42ème du Tour des Flandres et sixième de l'Amstel Gold Race.

La Flèche Wallonne, c'est la première classique gagnée par le natif de Saint-Amand-Montrond. Il porte donc une affection particulière pour cette course. "C'est une course qui m'a toujours plu, je suis très motivé pour donner le maximum. C'est toujours un sentiment spécial de revenir ici", confie Alaphilippe. Le profil du parcours convient à merveille aux qualités du Berrichon. La montée finale du mur de Huy avec des pentes à plus de 13% est un moment redouté par beaucoup. "C'est une côte mythique et très difficile. C'est à celui qui gère le mieux son effort et la montée des acides lactiques. C'est vraiment particulier", souligne Julian Alaphilippe.

