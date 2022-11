Vainqueur de Paris-Roubaix, il se fait tatouer un pavé et la tranchée d'Arenberg sur le bras !

C'est sans doute la plus belle victoire de sa carrière : en octobre 2021 Sonny Colbrelli a remporté Paris-Roubaix dans des conditions dantesques en se jouant de la pluie, de Vermeersh et de Van der Poel. Un succès surprenant, pour une année 2021 stupéfiante : avant Paris-Roubaix, Colbrelli avait été sacré champion d'Italie et champion d'Europe a 31 ans.

Mais après la pluie, c'est l'orage qui s'est abattu sur Colbrelli, le coureur Bahrain-Mérida a été victime d'un malaise cardiaque. Il ne s'en est jamais remis et vient d'annoncer sa fin de carrière.

Un pavé dans la peau

Pour célébrer sa carrière, Sonny Colbrelli a décidé de se paver d'un magnifique tatouage. Il vient de révèler sur Instagram une photo de son bras avec un pavé, la mention "Roubaix" et la tranchée d'Arenberg. Ce tatouage résume toute sa vie sur le vélo : "tout d'abord le vélo, passion que j'ai dû abandonner, puis la forêt d'Arenberg qui est le secteur pavé le plus célèbre et le plus dur de Paris-Roubaix ma plus grande victoire de tous les temps et Vittoria avec Tomaso sur mon épaule, ma force et ma vie". Sonny Colbrelli termine son commentaire par "tous les rêves sont faits pour se réaliser".